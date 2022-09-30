Вчора близько 10-ї години патрульні отримали повідомлення про автопригоду без потерпілих на вулиці Галицькій.

Заявник розповів, що водій невстановленої автівки пошкодив його автомобіль Volkswagen та поїхав з місця події у невідомому напрямку. Чоловік додав, що не пам’ятає, де саме пошкодили його транспортний засіб, адже пізно ввечері повертався від батьків, які мешкають на вулиці Лесі Українки, додому на вулицю Галицьку, де й припаркував автомобіль. А на ранок виявив пошкодження та записку на лобовому склі. У ній ймовірний свідок залишив інформацію про обставини ДТП.

Поліцейські передали інформацію колегам з відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП та розпочали пошуки правопорушника. Охоронці порядку звірили інформацію, залишену свідком правопорушення, з інформацією в базах даних, встановили автомобіль ймовірного правопорушника, зв’язалися з водійкою та повідомили їй про необхідність прибути на місце складання адміністративних матеріалів. Громадянка приїхала за потрібною адресою та визнала свою провину.

На водійку ДТП патрульні склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.

“Шановні водії, якщо ви стали учасником дорожньо-транспортної пригоди, не залишайте місце скоєння ДТП: це матиме для вас негативні наслідки”, – звертається патрульна поліція.