26 жовтня в одній із соцмереж з’явилося відео, на якому водій тернопільського таксі переїхав собаку.

Зоозахисники однієї з громадських оргаізацій звернулися з проханням до працівників поліції розшукати кермувальника.

Поліцейські встановили авто та особу водія. Кермувальник розповів, що не помітив тварину і скоїв наїзд випадково. Собака залишився живий, усі витрати на медогляд та лікування тварини зобов’язалося взяти на себе керівництво компанії таксі.

Відомості про подію внесено до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення. Правоохоронці встановлюють усі деталі події.