До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що невідома особа викрала самокат її дитини.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до крадіжки причетна 28-річна жителька Тернополя. Жінка скористалася тим, що самокат залишили без нагляду на дитячому майданчику та прихопила його з собою.

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Фігурантка вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Дитячий транспортний засіб у неї вилучили. За такий вчинок їй доведеться понести кримінальну відповідальність. Їй інкримінують ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.