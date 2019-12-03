Працівники поліції розшукали 14-річну тернополянку Каріну Бойко.

Дівчина 28 листопада через сварку з батьками вирішила втекти з дому. Школярка написала прощальну записку та подалася у мандри. Знайшли юну мешканку обласного центру в Підволочиському районі. Об’єктом злочинних посягань, вона не стала, її після профілактичної бесіди повернули родичам, повідомляють у поліції.

За статистикою найчастіше діти тікають з дому через сварки з батьками, адже дитяча психіка дуже вразлива. Однак на вулиці дитина залишається зовсім беззахисною, виникає ризик її здоров’ю та життю. Тож не варто, замовчувати про конфлікти у родині та інші причини, через які підлітки можуть втекти з дому.

Поліцейські наголошують: не варто зволікати, а про зникнення малолітніх та неповнолітніх дітей необхідно повідомляти у найближчий відділ поліції якнайшвидше. Це збільшує ефективність результатів пошуків в рази.