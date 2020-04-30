36-річний житель Бучача втік з лікарні в Тернополі, не добувши одного дня до закінчення терміну обов’язкової обсервації. Поліцейські розшукали порушника та притягнули до адмінвідповідальності.

Як встановили правоохоронці, 36-річний житель Бучача 14 квітня перетнув кордон, повертаючись з Угорщини. Його доправили на обсервацію в третю міську лікарню в Тернополі, згідно пункту 5 Постанови Кабміну № 211 від 11.03.2020 року. Там бучаччанин мав пробути до 28 квітня включно.

27 квітня під час ранкового обходу, близько 10:00, медики чоловіка не виявили. Він самовільно залишив лікарню. Про даний факт повідомили в поліцію.

Порушника правоохоронці знайшли за місцем проживання – у місті Бучач. На нього склали адмінпротокол за статтею 44-3 КУпАП – порушення правил щодо карантину людей. Санкція статті передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Правоохоронці також встановлюють причини такого вчинку чоловіка.

Загалом з початку карантину тернопільські поліцейські склали 19 адмінпротоколів за відмову від проходження обов’язкової обсервації та 5 – за недотримання правил самоізоляції.

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