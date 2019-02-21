Поліція знайшла зниклу тернополянку в сусідній області
20/02/2019 0
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Повідомлення про зникнення краянки надійшло 15 лютого до Тернопільського відділу поліції. З проханням знайти матір до правоохоронців звернулася мешканка обласного центру.
Працівники поліції розшукали краянку в сусідній області.
Об’єктом злочинних посягань жінка не стала.
Поліцейські висловлюють вдячність краянам за небайдужість та активну громадянську позицію.
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