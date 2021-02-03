Поліція завела кримінал на голову ДВК, котра преміювала сама себе

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські відділення поліції у Зборові встановили факт привласнення бюджетних коштів у розмірі п’ять тисяч гривень жителькою одного з сіл Тернопільського району.

Після проведення місцевих виборів у жовтні минулого року 24-річна голова дільничної виборчої комісії, замість зібрати усіх членів ДВК і шляхом голосування обрати особу чи осіб для преміювання, вирішила самостійно скласти постанову про нарахування одноразової грошової винагороди, надати документ до територіальної виборчої комісії, отримати п’ять тисяч гривень і покласти їх до власної кишені.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 191 ККУ.