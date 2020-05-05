Згідно статті 302 ККУ доведеться відповідати жителю Теребовлі. Чоловік допомагав товаришам у пошуках повій. Проте після кількох домовлених зустрічей про його “поміч” дізналися і правоохоронці.

У ході проведення оперативних заходів працівники Теребовлянського відділу поліції встановили особу звідника та його 35-річної знайомої.

Підозрюваний свою вину визнав. Він розповів, що під час розпивання спиртних напоїв товариш попросив допомогти знайти дівчину для разових сексуальних стосунків. Теребовлянець погодився, оскільки мав серед подруг жінку, яка за гроші надавала необхідні послуги. Він домовився про ціну та місце зустрічі.

За деякий час зі схожим проханням до підозрюваного звернувся ще один знайомий. Його прохання також було задоволене.

Як з’ясувалося, сексуальні послуги жителям Теребовлі надавала місцева мешканка. Жінка уже потрапляла в поле зору правоохоронців за проституцію. Свої послуги цінила в 300 гривень. Зустрічалася з клієнтами в парку.

Протизаконну діяльність припинили правоохоронці.