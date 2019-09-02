Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками трапилася у неділю, 1 вересня, близько 13.20 неподалік села Трибухівці Бучацького району.

За попередніми даними, 28-річний житель Львівщини, керуючи автомобілем марки «Opel Vectra», виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з легківкою «Opel Kadett». В результаті такого маневру 56-річний водій та 68-річний пасажир останнього транспортного засобу загинули на місці події, повідомляють у поліції.

Травми різного ступеня важкості отримали четверо осіб – троє пасажирів автомобіля «Opel Kadett» та 18-річна пасажирка авто «Opel Vectra». Водія автомобіля «Opel Vectra», який порушив правила дорожнього руху та спричинив ДТП, поліцейські затримали відповідно до статті 208 КПК. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 ККУ– порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.