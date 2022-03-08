Чоловік повідомляв про рух військової техніки на своїй сторінці в соцмережі.

Правоохоронці та працівники СБУ затримали тернопільського активіста за поширення інформації про рух російських військ в області. Після обіду, 8 березня, керівництво поліції офіційно заявило, що така інформація фейкова і немає жодних підтверджень. Згодом керівник поліції Олександр Богомол додав, що активіста затримали. За інформацією ZAXID.NET, йдеться про громадського діяча з Бучача Романа Довбенка.

Активіст Роман Довбенко від початку війни Росії з Україною час від часу постив на своїй сторінці в Facebook дописи про можливі російські війська на території Тернопільщини, про приліт військової авіації та можливі бомбардування з Придністров’я. Однак потім частина цих дописів зникла з соціальної мережі. Останній допис стосувався пересування російських танків з Рівненської області. Після цього поліція затримала чоловіка.

«До відділку поліції правоохоронцями та працівниками СБУ запрошений один із громадських активістів. Він постійно повідомляє на своїй сторінці в Facebook про те, що ось там-то стільки-то їздить танків, каже, що то можуть бути російські окупанти. Але закликає громадян не панікувати, але каже, що треба буде «приймати» окупантів, якщо дійдуть до міста. Така інформація, якщо вона безпідставна, вона може викликати паніку серед населення. А по-друге, поліція і спецслужби відволікаються на такі повідомлення. Якщо якісь активісти хочуть допомагати, то ласкаво прошу, в нас військкомат відкритий», – повідомив начальник головного управління поліції Тернопільщини Олександр Богомол.

В поліції наголосили на тому, якщо мешканці області знають про ймовірну висадку російських окупантів на територію краю, то таку інформацію можна повідомляти цілодобово в ситуаційний центр поліції, або звернутися до будь-якого правоохоронця. Зараз в правоохоронних органах розбираються з інформацією, яку оголошував Роман Довбенко. А його діям надають правову кваліфікацію. Наразі відомо, що на 19:00 8 березня після розмов активіста вже відпустили додому.

ZAXID.NET зв’язався з активістом Романом Довбенком. Чоловік повідомив, що його затримали працівники поліції та СБУ, а також до нього було застосовано фізичну силу. Станом на 20:00 Роман Довбенко перебував на огляді в лікарні, аби зафіксувати тілесні пошкодження.