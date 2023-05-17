Поліція Києва забрала у співака Віктора Павліка спецперепустки на проїзд у комендантську годину, якою він хизувався у соцмережах дружини.

Про це повідомляє поліція Києва.

Так, поліцейські виявили відео з Павліком, коли моніторили соцмережі та медіа. Вони помітили, що український співак їде з жінкою в автомобілі по Південному мосту та показує спецперепустку для проїзду у комендантську годину.

Правоохоронці внесли дані про подію до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції. Правоохоронці поспілкувалися з власником автівки та вилучили спецперепустку. Ще їм нагадали, що заборонено висвітлювати об’єкти стратегічного значення у воєнний час.

Відео опублікувала дружина Павліка Катерина в Instagram. Після розголосу вона видалила ролик, але його все ще поширюють у соцмережах.

«Мене чоловік везе по Південному мосту. Це задоволення не для всіх. Тільки мій чоловік дарує мені такі романтичні подарунки», — сказала Катерина. А співак, який був за кермом, показав спецперепустку та сказав: «Це тобі перепустка в подарунок».

Потім жінка перепросила за публікацію відео та вказала, що вона вчинила неправильно.

Згодом у коментарях до різних дописів, де згадували Павліка, співак написав своє пояснення ситуації. Він зазначив, що шкодує з приводу того, що сталося.

«У дійсності це просто перепустка на комендантський час, бо я дуже часто приїжджаю дуже пізно з благодійних виступів в підтримку Збройних сил, то мені такий документ просто необхідний на комендантський час. Ну а зрозуміло, що все вийшло, як людям цього хочеться. Це мій документ, а не дружини, а подарунок вона мала на увазі сама поїздка через міст, а не документ», — написав артист.

У КМДА вказували, що рух Південним мостом дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.

Джерело: Громадське