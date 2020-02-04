Неправомірні дії водія рейсового автобуса “Рівне-Чернівці” перевірятимуть правоохоронці.

Працівники поліції з’ясовуватимуть причину відмови двом неповнолітнім дівчатам з багатодітної родини у проїзді, які мали пільгові квитки. Вирішується питання про притягнення кермувальника до адмінвідповідальності за дрібне хуліганство – за нецензурну лексику до дітей. Правоохоронці залучать до перевірки представників укртрансбезпеки, які дадуть оцінку діям водія, повідомляють у поліції.

Даний факт внесений до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

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