Працівники Тернопільського відділення поліції встановили особу чоловіка, котрий з компанією на автівці полював на зайця.

Факт погоні та цинічного вбивства тварини у соціальній мережі виклала учасниця даної події, повідомляють у поліції.

Користувачів соцмереж обурила поведінка молодих людей. Визначити законність дій мисливця-блогера взялися правоохоронці, допомогли й представники ГО “Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля”.

Як з’ясувалося, незаконне полювання на території земельних угідь Байківецької ОТГ здійснив мешканець Тернополя, котрий приїхав в дане село до знайомих. Працівники поліції перевірили зброю, якою вбили нещасну тварину. Оскільки калібр пневматичної рушниці не перевищує 4,5 мм, вона не потребує ліцензування і може вільно зберігатися, переноситися і використовуватися.

Однак відповідальності тернополянину, уникнути не вдалося. Разом з правоохоронцями до молодика вирушили і працівники екологічної інспекції. Порушник відповідатиме згідно статті 85 КУпАП – порушення правил полювання, що тягне за собою накладення штрафу від шести до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від тридцяти до дев’яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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