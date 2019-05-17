Скелетоване тіло людини виявили в парку Тернополя “Топільче” рибалки. Неочікувана знахідка лежала в очереті. На місце пригоди виїжджали оперативники.

При попередньому огляді судмедексперт на скелеті виявив залишки одягу та взуття, які свідчили, що це чоловік. Проте, коли вони перевернули тіло, то побачили сумку з усіма документами.

Як повідомляють у поліції, померлий – мешканець обласного центру, 1954 року народження.

За словами правоохоронців, в травні 2018 року в поліцію надійшла заява про зникнення родича, який вийшов з дому та не повернувся. Саме його тіло виявили у річці. За зовнішніми ознаками, скелет пролежав у воді близько року.

Причина смерті наразі не відома, її встановлюватиме судово-медична експертиза. Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 115 частина 1 ККУ.