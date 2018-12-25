Поліція Тернопільщини сьогодні працює у посиленому режимі
25/12/2018 0
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У вівторок, 25 грудня, в Україні відзначають католицьке Різдво. Правоохоронці в цей несуть службу в посиленому режимі, аби жителі краю могли спокійно та безпечно святкувати.
У цей день на території області відбудуться релігійні відправи у 54 культових спорудах. Як повідомляють у поліції, до забезпечення публічного порядку залучено понад 120 працівників поліції.
Правоохоронці нестимуть службу поблизу храмів, церков та місць проведення релігійних відправ. Основне завдання – не допустити правопорушень.
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