Поліція Тернопільщини сьогодні працює у посиленому режимі

25/12/2018 Розмір тексту:

У вівторок, 25 грудня, в Україні відзначають католицьке Різдво. Правоохоронці в цей несуть службу в посиленому режимі, аби жителі краю могли спокійно та безпечно святкувати.

У цей день на території області відбудуться релігійні відправи у 54 культових спорудах. Як повідомляють у поліції, до забезпечення публічного порядку залучено понад 120 працівників поліції.

Правоохоронці нестимуть службу поблизу храмів, церков та місць проведення релігійних відправ. Основне завдання – не допустити правопорушень.