На Тернопільщині поліція переведена на режим бойової тривоги.

Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Правоохоронці працюватимуть на блокпостах, у піших і автомобільних нарядах.

У поліції наголошують: на вулицях можуть бути російські диверсанти. Особливо слід звертати увагу на людей, які на одязі мають елементи червоного кольору. У такому випадку потрібно одразу телефонувати за номером 102.

«Ми від вечора працюємо в посиленому режимі. У 5 ранку робота була переведена на бойову тривогу. Вся зброя на руках у поліції, на блокпостах наряди піші, наряди автомобільні, їх багато, всі поліцейські залучені для забезпечення порядку на території області. В нас поки немає інформації, що є загроза повітряного удару. Ми маємо інформацію, що можлива робота диверсійних груп. Всі слухають сирену, всі слухають поліцейських, допомагаємо поліцейським», – зазначив Олександр Богомол.

Поліцейські охороняють правопорядок, а також просять громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації.