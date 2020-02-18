Під вартою очікуватиме на вирок суду 36-річний житель Одещини. Тернопільські оперативники затримали гастролера за вчинення крадіжки з квартири.

До правоохоронців із заявою звернувся житель обласного центру та повідомив, що в його квартиру проникла невідома особа та вчинила крадіжку. Помешкання знаходиться на першому поверсі, тож зловмисник потрапив туди шляхом віджимну пластикового вікна.

Зі слів потерпілого, було викрадено гроші та мобільний телефон. Загальна сума збитків – понад п’ять тисяч гривень.

Співробітники обласного управління карного розшуку спільно з оперативниками міськвідділу встановили особу зловмисника. Ним виявився 36-річний житель Одеської області. Зловмисник, до слова, не вперше потрапляє у поле зору поліцейських за вчинення майнових злочинів, був неодноразово судимий.

Крадієві оголошено підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 ККУ, повідомляють у поліції. Згідно рішення суду, до оголошення вироку зловмисник перебуватиме під вартою.