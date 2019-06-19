Очевидців дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 16 червня о 10:15 у Тернополі, просять відгукнутися.

На вулиці Шептицького маршрутний автобус збив пішохода. Під колесами бусу опинилася тернополянка, 1946 року народження. Від отриманих травм жінка померла на місці події.

За попередньою інформацією, потерпіла переходила проїжджу частину дороги. Що сталося насправді і хто порушив правила, з’ясовує слідчо-оперативна група.

Поліцейські звертаються до перехожих або водіїв, які в проміжок часу з 10:00 до 10:20 проїжджали повз місце, де трапилася автопригода, і можливо зафіксували аварію реєстратором, телефонувати на лінію “102” або за номером – +380 97 030 0050. Анонімність гарантується.