Десятого вересня у дорожньо-транспортній пригоді загинув чоловік. Аварія трапилася на проспекті Степана Бандери.

Потерпілий їхав проїжджою частиною на моноколесі, коли його зачепив маршрутний автобус.

Врятувати чоловіка, 1977 року народження, не вдалося. Він помер дорогою до лікарні.

Працівники поліції просять відгукнутися людей, які їхали у маршрутному автобусі, йшли повз місце автопригоди або мають в автомобілі відеореєстратор, який зафіксував момент аварії, повідомляти на лінію “102” або за номером: (068)000-72-21.