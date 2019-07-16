Бездиханне тіло чоловіка у власному будинку одного із сіл Шумського району виявила місцевий фельдшер. Жінка одразу викликала поліцію.

За її словами, загиблий лікувався в місцевому медзакладі. Сорокашестирічний чоловік щодня приходив в фельдшерський пункт по ліки. Проте 15 липня він не з’явився і фельдшер вирішила занести медпрепарати йому додому. Вхідні двері були відчинені і коли вона ввійшла, то виявила в коридорі тіло підопічного.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група та експерти. При попередньому огляді на тілі померлого судово-медичний експерт виявив сліди насильницької смерті, а саме синці та кров. Причина смерті стане відома лише після розтину.

Працівники поліції працюють над встановленням особи, причетної до смерті жителя району. Даний факт внесений в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 121 частина 2 ККУ – Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть, повідомляють у поліції.