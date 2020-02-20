Неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником розслідують правоохоронці Борщівського відділення поліції.

До них зі скаргою на дії лікарів, які призвели до смерті ще ненародженої дитини, звернулася потерпіла.

Жінка повідомила, що стояла на обліку у Борщівській райлікарні. 4 лютого відчула біль і її батько завіз о першій ночі до медзакладу. Проте черговий медик до неї не підходив, а огляд проводив акушер, консультуючись по телефону з лікуючим лікарем.

Востаннє серце дитини прослуховувалося о 7 ранку, вже через годину медики заявили, що дитина мертва.

Причини смерті стануть відомі після проведення судово-медичної експертизи. Дії лікарів перевірять правоохоронці згідно кримінального провадження, повідомляють у поліції.