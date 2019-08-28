23 серпня в обласному центрі та на його околицях горіли дві автівки.

Повідомлення про загоряння «ВАЗ 2101» у селі Байківці надійшло до Тернопільського відділення поліції вранці, близько 8 години. Слідчо-оперативна група на місці події попередньо встановила, що автомобіль підпалили навмисне.

Вже о 15 годині працівники міської поліції отримали нове повідомлення про пожежу. Горіла іномарка «Мерседес» на вулиці Чайківського у Тернополі.

За фактом пошкодження майна шляхом підпалу слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.