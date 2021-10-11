Поліція міста Підгайці, що на Тернопільщині, почала розслідування скарг батьків на збір коштів на оплату електрики для приготування обідів в одній із місцевих шкіл.

Повідомлення про збір коштів із батьків з’явилися у популярній місцевій групі «Підгаєцький район». Мер Підгайців Ігор Мерена заявив ZAXID.NET, що хоч вартість приготування обідів для школярів і зросла, з батьків за електрику для приготування обідів коштів не збирають.

Скарги про збір коштів у школах з’явилися ще 6 жовтня. «Після скорочення працівників освіти, економити будуть на дітях. Тепер з батьків в школах просять оплачувати витрати на енергоносії, щоб дітям готували обіди в школах», – йдеться в одному із повідомлень.

Міський голова Підгайців Ігор Мерена розповів ZAXID.NET, що вартість обіду в підгаєцьких школах дійсно зросла, але окремо з батьків ніхто не вимагає плати за електрику, щоб приготувати їжу для учнів.

«Моє особисте бачення – хтось в нашому місті проводить ось такі провокації. Так, обід для школярів подорожчав. Минулого року батьки учнів, які не входять до соціальних категорій, платили за харчування 10 гривень. Цього навчального року вони платять 10 гривень і 80 копійок. Це пов’язано з подорожчанням продуктів. На весні подорожчали і олія, гречка, цукор, м’ясо. Це і відбилося на ціні обідів», – розповів ZAXID.NET мер Підгайців Ігор Мерена.

У поліції Підгайців зазначили, що самостійно почали розслідування після публікації скарг батьків. «Шляхом моніторингу соціальних мереж наші працівники звернули увагу на повідомлення в групі «Підгаєцький район», внесли його в журнал єдиного обліку. Адже ми повинні реагувати на такі речі і перевіряти. Попередньо, інформація про збір коштів з батьків на оплату електрики, щоб приготувати обіди не відповідає дійсності», – повідомив ZAXID.NET начальник Підгаєцького сектору поліцейської діяльності Бережанського відділу управління поліції, підполковник поліції Юрій Кулька.

У міській раді Підгайців додають, що відділ освіти ще раз підготує роз’яснення для батьків, чому вартість обіду подорожчала для школярів. Також підгаєцькі освітяни мають намір звертатися в поліцію, аби правоохоронці розібралися, хто ж на них зводить наклепи.