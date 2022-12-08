Поліція розшукує злодійку, котра може видавати себе за іншу людину. ФОТО

Співробітники відділення поліції №5 селища Підволочиськ встановлюють місце знаходження Макули Анжели Павлівни, 1991 року народження, жительки міста Дрогобич Львівської області.

Розшукувана підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу.

За оперативною інформацією, зловмисниця може представлятися та надавати документи на ім’я Генгер Віолетти Миколаївни, 1990 року народження із селища Комишуваха Запорізької області.

Кому відомо про місцезнаходження розшукуваної, телефонуйте за номерами: 0354321931, 0354321245, 0866536504 або на лінію 102.