Співробітники поліції розшукують автомобіль марки «Toyota RAV4 Hybrid» сірого кольору, який сьогодні вночі невідомі викрали у Тернополі.

Іномарка була припаркована в дворі багатоповерхівки на вулиці Липова, 2. Власник виявив зникнення свого транспортного засобу близько 5.30 год. і одразу зателефонував до поліції.

На місце події оперативно виїхали поліцейські. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, опитали потерпілих, можливих свідків та вилучили відео з камер відеоспостереження.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Співробітники поліції вживають заходів щодо розкриття злочину. На розшук автомобіля орієнтовано усі наряди поліцейських. Правоохоронці також звертаються до громадян, якщо у вас є будь-яка інформація, яка допоможе у розшуку авто, або осіб, причетних до його викрадення, телефонуйте на лінію 102. Анонімність гарантується.