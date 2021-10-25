Співробітники поліції Львівщини розшукують малолітню Нечаєву Вікторію Олександрівну, 05.01.2021 р.н., мешканку Львова.

Як попередньо встановили правоохоронці, дитина могла бути викрадена. А також встановлено, що до викрадення може бути причетний колишній співмешканець матері дитини, Лукач Юрій Васильович, 22.04.1990 р.н., мешканець селища Підволочиськ Тернопільської області.

Прикмети розшукуваних: Нечаєва Вікторія – вік – 9 місяців, ріст – 60-70 сантиметрів, волосся світле. Лукач Юрій – вік 31 рік, невеликого зросту, неголений, був одягнений у синю куртку та жовті штани. Особлива прикмета – татуювання на лівій руці. До розшуку дитини задіяні оперативники кримінальної поліції, ювенальні поліцейські усіх територіальних підрозділів поліції, а також співробітники карного розшуку, кінологи та співробітники інших служб поліції Львівщині. Орієнтування надіслані до поліції інших областей.

Усім, кому відомі деталі події або місце перебування розшукуваних, просимо зголоситися на номером 102 або у найближчий підрозділ поліції.