Поліція розшукує жінку, котра народила дитину і викинула її на смітєзвалище

Тіло новонародженого хлопчика на Борщівському сміттєзвалищі 29 квітня близько 13:00 виявили працівники комунального підприємства. Про це вони одразу повідомили в місцеве відділення поліції. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, маля доношене, вагою близько чотирьох кілограм. Воно було загорнуте в дитячу ковдру.

Працівники поліції звертаються до мешканців Борщівського району, а також жителів Чернівецької та Хмельницької областей, які межують з населеним пунктом, де знайшли тіло дитини, з проханням допомогти встановити особу жінки, яка народила та викинула на сміття своє немовля.

Правоохоронці припускають, що жінка може звернутися за меддопомогою до лікарів або фармацевтів.

Якщо комусь відомо, що та чи інша жінка перебували на останніх місяцях вагітності або повернулся з-за кордону при надії, а зараз в післяродовому стані і дитина відсутня, повідомляйте на лінію “102” та за номерами: (03541) 2-12-45, (098) 750 83 85, (096) 82 69 993.

Можливо хтось з рідних впізнає ковдру. Будь-яка інформація може допомогти встановити особу жінки, яка викинула на сміття власне немовля. Анонімність гарантується.

Нагадаємо, що у приймальній пологового відділення міської лікарні №2 в Тернополі з 2010 року облаштоване «Вікно життя». Матері, які опинилися у складних життєвих умовах, можуть принести та анонімно передати немовлят. За дві останніх доби у “вікні життя” залишили трьох новонароджених – хлопчика та двійнят.