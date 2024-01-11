Правоохоронці розшукують водія автомобіля Ford Fusion, державний номерний знак ВО 6258 ЕМ, який скоїв дві ДТП.

Як повідомляють у патрульній поліції, 7 січня близько 19:18 на проспекті Злуки він допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen, після чого поїхав з місця події.

Згодом інспектори поліції з’ясували, що близького 20:10 на вулиці Корольова, 8 цей же водій здійснив наїзд на припаркований транспортний засіб та залишив місце події.

Працівники відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП звертаються з проханням до громадян, які мають будь-які відомості про винуватця, повідомити інформацію на спецлінію 102 чи за номером телефону (067) 62 04 386.