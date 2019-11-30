Нагадаємо, у селі Ігровиця неподалік Тернополя водій іномарки збив на смерть шістдесятирічного велосипедиста. Чоловік загинув на місці аварії.

За словами очевидців, водій автівки зник у напрямку Тернополя.

Як повідомив речник Нацполіції в області Сергій Крета, пошуки учасника аварії тривають.

«Звертаємося до водіїв, які в період з 19:00 по 19:30 проїжджали через село Ігровиця і мають в салонах відеореєстратори, допомогти встановити особу втікача. Інформацію можна повідомити на лінію “102” або за номерами телефонів: 27-13-29, (067)935 49 11. Анонімність гарантується».

У поліції також просять водіїв не нехтувати правилами дорожнього руху. У період ускладнення погодних умов ймовірність аварій зростає.

«Перед поїздкою завжди перевіряйте технічний стан вашого транспортного засобу; не порушуйте швидкісний режим; слідкуйте за дорожньою обстановкою: ваша увага – запорука вдалої подорожі; пам’ятайте про інтервал та дистанцію, оскільки на дорозі ви не один водій; не відволікайтеся на телефонні розмови та сторонні предмети; про маневри на дорозі попереджайте інших кермувальників заздалегідь».

Софія Романська