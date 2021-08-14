Працівники відділення поліції №4 (м. Збараж) розшукують Дорошенка Петра Івановича, 1976 року народження, уродженця міста Збараж.

Чоловік проживає у Тернополі та підозрюється у вчинені злочинів, передбачених статтями 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель), 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів), 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) та 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте його місцеперебування, телефонуйте за номерами у Збаражі (0350) 2-12-45; або на лінію “102“.