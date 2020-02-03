Правоохоронці Тернопільського відділу поліції розшукують мешканця Збаража, Чорненького Віктора Степановича, 1969 року народження.

2 січня до працівників поліції звернувся батько чоловіка, який повідомив, що його син перестав виходити на зв’язок.

За попередньою інформацією, зниклий може перебувати в обласному центрі, де працює водієм таксі.

Усіх, хто бачив чоловіка або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».