Працівники Тернопільського районного управління поліції розшукують безвісти зниклого Улітенка Сергія Олександровича 1982 року народження, уродженця міста Запоріжжя.

Чоловік у статусі внутрішньо переміщеної особи тимчасово проживає в Тернополі на вул. Лесі Українки. 26 жовтня востаннє вийшов на зв’язок з родичами, по місцю проживанню відсутній.

Усіх, хто бачив зниклого, або володіє інформацією про його можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі (0352)27-11-70, (067) 709 49 53 або на лінію 102.