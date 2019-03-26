Подружжя у розшуку.

Нацполіція Рівного розшукує чоловіка і дружину, які організували порно-студію у Дніпрі. Розшукувана – уродженка Тернопільської області Марія Хамдамова.

Поліцейські встановили, що організовував та фінансував такі студії 31-річний Тімур Хамдамов, житель Дніпра. Марія, його дружина, підшуковувала та затверджувала кандидатури дівчат, навчала і координувала їх дії, повідомляє телеканал Тернопіль 1.

На початку березня поліцейські повідомили обом про підозру у вчиненні тяжкого злочину, але на виклики слідчих подружжя не приходило, і тепер оголошене в розшук.

Усіх, хто знає про місцезнаходження підозрюваних, просять повідомляти в поліцію. Анонімність гарантується.