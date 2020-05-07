Поліцейські Тернопільського відділу поліції встановлюють особи двох невідомих, яких підозрюють у крадіжці коштів.

Зловмисники 3 травня здійснили розрахунок чужою банківською карткою, яку власник загубив напередодні, на декількох АЗС в Тернополі та в магазині в селі Смиківці.

Камери відеоспостереження зафіксували протиправні дії підозрюваних, повідомляють у поліції. Якщо ви впізнали даних осіб, або вам відоме місце їх перебування, телефонуйте у Тернополі (0352) 27-11-70; 097 209 57 76 або на лінію 102.