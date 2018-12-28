Поліція розшукує молодика, котрий вбив військового з Тернопільщини. ВІДЕО

28/12/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

Правоохоронці розшукують зловмисника, який вбив військового з Тернопільщини.

Тіло загиблого знайшли поряд із вокзалом міста Дніпро, повідомляє ternopil.te.ua з посиланням на поліцію.

Нагадаємо, вбивство сталося в ніс на 14 листопада.

Зловмисника зафіксували камери спостереження.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
8 / 0,326 / 12.13m