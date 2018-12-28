Поліція розшукує молодика, котрий вбив військового з Тернопільщини. ВІДЕО
28/12/2018 0
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Правоохоронці розшукують зловмисника, який вбив військового з Тернопільщини.
Тіло загиблого знайшли поряд із вокзалом міста Дніпро, повідомляє ternopil.te.ua з посиланням на поліцію.
Нагадаємо, вбивство сталося в ніс на 14 листопада.
Зловмисника зафіксували камери спостереження.
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