Поліція розшукує фальшивомонетника з Тернопільщини. ФОТО

09/01/2019 Розмір тексту:

Правоохоронці Бучацького відділення поліції розшукують жителя села Підзамочок, Віткалова Сергія Валерійовича, 1976 року народження.

Бучацьким районним судом Тернопільської області дану особу засуджено за вчинення злочину передбаченго ч.1 ст. 199 Кримільного кодексу України – «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення пересилання, ввезення в Україну з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи. білетів державної лотереї».

Чоловік ухиляється від відбування покарання у вигляді позбавлення волі. На даний час встановити його місце знаходження проведеними заходами не вдалося.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви знаєте його місцеперебування, телефонуйте за номерами у Бучачі (02544) 2-12-45, (097)-720-58-27, (096)-932-93-91 або на лінію “102”.