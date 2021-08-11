Поліція розшукує двох дівчат і хлопця, котрі вчинили неподобство в туалеті. ВІДЕО

Співробітники Тернопільського районного управління встановлюють особи двох дівчат та хлопця, котрі, ймовірно, причетні до крадіжки дорого телефона.

Подія сталася у Тернополі в одному із закладів громадського харчування на вулиці Чорновола.

Потерпіла, зайшовши в туалет, залишила свій мобільний телефон без нагляду. Повернувшись за декілька хвилин, забутого гаджета не знайшла.

Якщо ви впізнали даних осіб, повідомите про них працівникам поліції за телефонами у Тернополі: 27-11-70, 097-726-84-59 або на лінію 102.