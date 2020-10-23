Поліцейські розшукують чоловіка, який учора облив зеленкою кандидата в мери Тернополя. Правоохоронці вилучили відео з камер спостереження і виявили, що підозрюваний – худорлявої статури, був у захисній масці.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Як розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол, до розслідування справи залучено управління карного розшуку.

«Учора на кандидата у мери скоїли напад, облили зеленкою, чоловік отримав хімічні опіки. Він не госпіталізований, стан здоров’я задовільний. Думаю, що буде продовжувати свою агітаційну діяльність. Ми вчора отримали відеоспостереження про цю подію, звернулися до населення, щоб нам допомогли по встановленні особи, яка вчинила цей злочин. Проводяться слідчі дії, залучено управління карного розшуку. Надіюся, що винний понесе кримінальну відповідальність».

Додамо, від початку виборчої кампанії на Тернопільщині відкрито десять кримінальних проваджень, складено 46 адміністративних протоколів.