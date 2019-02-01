Поліція розшукує чоловіка, котрий втік із психлікарні
01/02/2019 0
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З лікувального закладу Тернополя зник пацієнт. Чоловік був на лікуванні в обласній психоневрологічній лікарні, однак добровільно та без попередження покинув його.
Як повідомляють Тернополяни, інцидент трапився 29 січня близько 19-ої години.
За словами працівників медустанови, пацієнт сказав, що іде в магазин. Однак назад він так і не повернувся, на зв’язок не виходив, адже не мав при собі мобільного.
Про випадок повідомили у поліцію. Розшукуваний — 47-річний тернополянин. Відомо, що чоловік невисокого зросту, повної тіло будови та має залисини на голові. У день зникнення був одягнений у темне спортивне і кросівки, та синю спортивну куртку.
З особливих прикмет — у чоловіка дещо перекривлений від інсульту рот, а також погано працює одна рука.
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