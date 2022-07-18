Патрульна поліція розшукує водія автомобіля Volkswagen Transporter білого кольору. Транспортний засіб має пошкодження лакофарбового покриття на лівій боковій частині.

Як повідомляють у патрульній поліції, 15 липня о 1-й годині ночі водій буса скоїв ДТП. А саме: здійснив наїзд на припаркований автомобіль Ford Fiesta, після чого поїхав з місця події у невідомому напрямку. Сталося це на вулиці Вишневецького, біля будинку №1.

У зв’язку з цим відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП просить громадян, які мають будь-які відомості про дорожньо-транспортну пригоду або знають місце знаходження транспортного засобу, повідомити вказану інформацію на спецлінію 102 чи за номером телефону (067) 62 04 386.

До слова, водія попереднього автомобіля, який розшукувався патрульними за вчинення ДТП, вдалося встановити та притягнути до відповідальності.

“Дякуємо всім небайдужим, хто долучився до пошуків правопорушника”, – зазначають у патрульній поліції.