Співробітники Тернопільського відділення поліції розшукують 31-річного жителя села Соборне Кравця Олександра Івановича.

Чоловік ще 18 серпня близько 19 години виїхав з дому на автомобілі «ВАЗ-2104» і назад не повернувся, повідомляють у поліції.

Востаннє телефонував рідним у п’яницю, 21 серпня.

На вигляд чоловіку 30-35 років, зріст 178 см, середньої статури, очі карі, ніс прямий, волосся світле.

Був одягнений у темно зелену футболку, сині штани, чорні кросівки, червону спортивну куртку.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування жителя села Соборне, повідомте працівникам поліції за номером телефону 098-200-35-69 або на лінію 102.