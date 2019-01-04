Поліція рапортує про зниження злочинності на Тернопільщині

04/01/2019 Розмір тексту:

Начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол розповів про криміногенну ситуацію на території області за 2018 рік.

За його словами, рівень злочинності знизився в порівнянні з 2017 роком на 5,1%. У минулому році правоохоронці зареєстрували вісімнадцять вбивств і усі розкриті. Задокументували у 2018-му і 22 факти тяжких тілесних ушкоджень.

– Крадіжок у 2018 році було 3008. Це на 19 відсотків менше, ніж за 2017-й. Профілактика та вчасне реагування на ці види злочину дали свої результати. Знизилася на 18 відсотків кількість квартирних крадіжок і на 49% з транспорту.