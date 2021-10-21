У Тернополі поліціянти посилюють перевірки осіб, які повернулися із-за кордону та перебувають на самоізоляції.

Про це повідомив начальник міського відділу поліції Сергій Осадца. За три дні в місті виявили майже два десятки порушень.

«Здійснюємо перевірку осіб, у яких підтверджено COVID-19, які перетнули територію України. З три дні ми перевірили 180 осіб за місцем їхнього проживання, виявили 20 порушень. Я вважаю, що це багато. Це особи, які не дотримувалися умов самоізоляції, перебували не за місцем проживання. Ця робота буде також продовжуватися. Вона буде системною, вона може продовжуватися і в нічний час, оскільки особи дозволяють собі перебувати на вулиці, у закладах громадського харчування», – каже Сергій Осадца.

Перевірки цього тижня у громаді планують посилити. У разі недотримання самоізоляції порушників притягуватимуть до відповідальності.