Перевірки дотримання карантину у міжміських автобусах проводять на Тернопільщині.

Про це повідомив начальник патрульної поліції області Богдан Шевчук. До відповідальності притягуватимуть порушників серед водіїв і пасажирів.

Під час карантину громадський транспорт може перевозити пасажирів лише на сидіннях. Усі пасажири та водії повинні перебувати у засобах індивідуального захисту, які прикривають і рот, і ніс. Також перевізники зобов’язані забезпечити регулярне прибирання та провітрювання автобусів. Це має відбуватися після кожного рейсу.

“По маршрутах і транспортних засобах у Тернополі ситуація є стабільною. Минулого тижня почали інтенсивніше працювати з перевізниками із сіл. Були проведені зустрічі із працівниками відділу безпеки дорожнього руху. Наголосили на регулярному прибиранні та провітрюванні транспортних засобів”, – наголосив Богдан Шевчук.

У разі порушень перевізників притягуватимуть до відповідальності. Поліціянти складатимуть адміністративні протоколи, а рішення про міру покарання прийматиме суд.