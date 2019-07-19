110 звернень щодо ймовірних порушень передвиборчої кампанії отримали тернопільські поліцейські. Серед найбільш частих випадків – поширення агітаційних матеріалів без вихідних даних.

За результатами перевірки було складено півсотні адміністративних протоколів, – повідомив на брифінгу заступник начальника головного управління Національної поліції краю Михайло Білецький. Відкрито одне кримінальне провадження.

Сьогодні – останній день агітаційної діяльності кандидатів і партій, – наголосила координаторка спостереження Громадянської мережі «Опора» в Тернопільській Ольга Галушка. Завтра будь-яка агітація заборонена.

«Найбільш активно проводили свої агітаційні кампанії партії та кандидати в останні два-три тижні перед днем голосування. Якщо порівнювати цю кампанію з президентською, то варто відмітити, що вона багата різними формами агітації. В Тернополі та області було зафіксовано розміщення різних агітаційних матеріалів і розповсюдження агітаторами друкованої продукції. Протягом липня ми фіксували в регіоні агітаційні активності таких політичних партій: «Європейська солідарність», «Голос», «Батьківщина», «Сила людей», «Слуга народу», «Радикальна партія Олега Ляшка», Всеукраїнське об’єднання «Свобода», «Самопоміч», «Українська стратегія Гройсмана», «Сила і честь», «Громадянська позиція». Тернопільщину відвідали лідери партій ВО «Свобода», «Голос», «Європейська солідарність», «Самопоміч». Кандидати в депутати в загальнодержавному виборчому окрузі Петро Порошенко, Андрій Садовий та Олег Тягнибок 14 липня відвідали загальнонаціональну прощу у селі Зарваниця Теребовлянського району, проте там не було зафіксовано публічних агітаційних заходів. Петро Порошенко відвідав ефіри місцевих телеканалів і пройшовся центром міста. 17 липня на Тернопільщину приїжджав кандидат у депутати Святослав Вакарчук. Він відвідав Теребовлю, Зборів, Тернопіль і Чортків. Найбільш поширена форма ведення агітації – розміщення агітаційних матеріалів на носіях зовнішньої реклами також кандидати активно зустрічалися з виборцями», – розповіла Ольга Галушка.

Наразі правоохоронці області розглядають справи, які стосуються порушення порядку фінансування політичних партій. Результати розслідувань обіцяють повідомити згодом.

Софія Романська