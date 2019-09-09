У замаху на вбивство ректора Тернопільського національного економічного університету правоохоронці підозрюють невідомого чоловіка, котрого зафіксували камери відеоспостереження.

Поліцейські встановлюють особу зловмисника та розшукують людей, які можуть надати інформацію, що допоможе у розслідуванні злочину.

Нагадаємо, 4 вересня у селі Петриків Тернопільського району на подвір’ї ректора ТНЕУ Андрія Крисоватого спрацював саморобний вибуховий пристрій. Від вибуху поранень зазнав сам господар та його дружина.

За даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 15 частиною 1 статті 115 ККУ – замах на вбивство.

Підозрюваному на вигляд 18-25 років, зріст 160-170 см. Поліцейські звертаються до громадян, якщо ви впізнали дану особу і знаєте про її місце знаходження, чи перебували в проміжок часу з 1.30 год. до 3.00 год. 4 вересня поблизу місця скоєння злочину, а саме у селі Петриків чи мікрорайоні «Дружба» обласного центру, проїжджали на автомобілі з реєстратором вулицею Будного, телефонувати за номером у Тернополі (0352) 27-12-58 або на лінію 102. Правоохоронці гарантують анонімність та грошову винагороду за інформацію, яка становитиме оперативний інтерес.