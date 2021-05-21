Поліція хотіла покарати батька, син якого один раз прогуляв школу

У селі Переволока колишнього Бучацького району правоохоронці вимагали покарати чоловіка через те, що його син пропустив один день навчання у школі. Вони вимагали визнати, що чоловік не справляється із батьківськими обовязками.

Про це повідомляють “Тернопільські події” з посиланням на рішення Бучацького районного суду.

“Згідно протоколу про адміністративне правопорушення чоловік ухилився від виконання, передбачених ст. 150 Сімейного кодексу України обов`язків, щодо виховання свого малолітнього сина , 2011 р.н., внаслідок чого останній 05.04.2021 року з 09.00 год. пропустив без поважних причин навчання в ЗОШ І-ІІІ ст. с.Переволока, чим вчинив правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення”, – повідомили під час суду.

У протоколі про адміністративне правопорушення не зазначено,в чому конкретно полягає з його боку ухилення від виконання передбачених законодавством обов`язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання його малолітнього сина.

Під час судового засідання виявилось, що чоловік, з яким живе дитина офіційно не є його батьком, а татом дитини є інший чоловік.

Суд не побачив порушення та закрив справу.