Поліція буде стежити за дотриманням карантину під час різдвяних богослужінь

Поліція на Тернопільщині переходить на посилений варіант служби. Окрім патрулювання в населених пунктах, правоохоронці чергуватимуть біля храмів, де проходитимуть Різдвяні богослужіння.

Як повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета, за порядком під час святкування Різдва стежитиме 640 працівників поліції. Вони, зокрема, і чергуватимуть біля церков, де відбуватимуться святкові відправи.

“З 19 грудня 2020 року почали діяти нові обмежувальні протиепідемічні заходи під час проведення релігійних заходів. Храми та інші приміщення, пристосовані під молитовні потреби, можуть функціонувати, якщо під час релігійних заходів забезпечується дистанція між присутніми у 1,5 метри. Така вимога стосується релігійних заходів і у приміщеннях, і на відкритому повітрі, адже одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення – це по факту дистанція між присутніми орієнтовно у 1,5 метри”.

На Тернопільщині Різдвяні богослужіння відбудуться в 1539 громадах. Правоохоронці особливу увагу зосередять на 22 населених пунктах, де богослужіння будуть проводити почергово представники різних конфесій.