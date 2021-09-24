Повідомлення про втрату майна надійшло до працівників відділення поліції №4 міста Збараж. 20-річний місцевий мешканець розповів, що гуляючи містом, загубив портмоне, у якому було 400 доларів, 300 злотих та понад три тисячі гривень.

До заявника виїхали правоохоронці. Вони з’ясували, що востаннє хлопець використовував гаманець у одній з місцевих крамниць. Саме туди і направилися поліцейські. Продавці магазину розповіли, що один з відвідувачів знайшов чуже портмоне в приміщенні та залишив свій номер телефону. Працівники поліції зателефонували йому та домовилися про зустріч.

Доброчесним та правосвідомим громадянином виявився працівник Збаразького відділення поліції охорони Іван Абрамович. Він передав гаманець власнику, який вже й не сподівався побачити втрачене. Потерпілий висловив слова щирої вдячності, зазначивши, що саме на таких людей варто рівнятися, а добрі вчинки повертаються сторицею.