Як здійснити дитячі мрії напередодні свята Миколая? Про це знають працівники відділення поліції № 2 (м. Бучач).

Приємний сюрприз поліцейські влаштували для другокласника з особливими освітніми потребами Назарчика Лугового з села Ріпинці. Хлопчик дуже мріяв зустрітися з працівниками поліції, адже в майбутньому хоче стати справжнім поліцейським. Про учня та його бажання поліцейським розповіла вчитель Назарчика, а вони радо долучилися до його втілення.

Школярик навіть не здогадувався, що вже з самого ранку він покатається на службовому поліцейському автомобілі, випробує, як працює звукові сигнали, умикатиме проблискові маячки та спілкуватиметься через рацію і гучномовець.

Та найбільше Назаркові сподобалося приміряти справжню поліцейську амуніцію. Він радо фотографувався з новими друзями у формі та запевнив, що, як виросте також буде служити та захищати.

Бажаємо, щоб усі мрії маленького хлопчика легко втілювалися в життя!